Громкой сенсацией закончился матч «Аль-Насра» после возвращения Криштиану Роналду

ЭР-РИЯД. КАЗИНФОРМ - «Аль-Наср» неожиданно проиграл дома «Аль-Таавуну» в матче 2-го тура чемпионата Саудовской Аравии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Хозяева считались явными фаворитами в этой встрече, однако уступили со счетом 0:2. На 20-й минуте забил Леандре Тавамба, в 2016 году выступавший за алматинский «Кайрат», а на 90+6 отличился Ахмед Бахусейн. Криштиану Роналду вышел в стартовом составе у «Аль-Насра» и провел весь матч.

Таким образом, «Аль-Наср» потерпел второе поражение подряд в национальном первенстве: в матче 1-го тура команда Криштиану Роналду в гостях проиграла «Аль-Иттифаку» — 1:2. Сам португалец в этой встрече участия не принимал.





