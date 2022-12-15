Громкие дела акмолинских интернет-мошенников озвучили в МВД

15 Декабря 2022, 05:55

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Треть преступлений Акмолинской области совершаются именно в Кокшетау. Об этом сообщил на прошедшей встрече с населением региона министр внутренних дел РК Марат Ахметжанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В целом, по словам министра, в Акмолинской области криминогенная обстановка благоприятная. На регион приходится всего 3% от всех регистрируемых в стране преступлений. В этом году их количество снизилось на 19%.

«Особенность региона в том, что треть всех преступлений совершается в областном центре. Еще столько же – приходится на Степногорск, Косшы, Бурабайский и Целиноградский районы. При этом низкий уровень преступности отмечается во всех районах области. В среднем на 10 тысяч населения приходится 59 преступлений. Это на 15% меньше чем по республике», - проинформировал М. Ахметжанов.

Однако анализ показывает, что в летний туристический сезон в Бурабайском и Зерендинском районах практически вдвое увеличивается количество краж и мошенничеств. В то же время уровень преступности здесь за последние пять лет снизился в три раза. С 2019 года здесь созданы подразделения туристской полиции. Кроме того, в летний период увеличивается плотность нарядов.

В структуре преступности 30% приходится на мошенничества. Их количество ежегодно возрастает. Половина таких преступлений совершаются посредством интернета и соцсетей.

«Подобные преступления стали глобальным вызовом для общества. Если за весь 2018 год было зарегистрировано 4 тысячи таких преступлений, то в этом году – 18,5 тысяч. В области совершено 727 интернет-мошенничеств», - сообщил спикер, озвучив самые громкие дела.

Так, в Кокшетау осуждены к трем годам ограничения свободы два преступника, которые, представляясь сотрудниками банка, обманным путем похитили у местных жителей 9 млн тенге. К 3 годам лишения свободы осуждены три преступника, которые, использовав персональные данные 13 граждан, оформили на них онлайн-кредиты на крупную сумму. Привлекается к ответственности жительница Щучинска, разместившая фейковое объявление о помощи в лечении больного ребенка и завладевшая средствами граждан. Как оказалось, детей у нее нет.

«В целом по стране пресечена деятельность пяти преступных групп. Одна из них, транснациональная, недавно была задержана в Алматы. В ее состав, кроме казахстанцев, входили граждане России, Беларуси и Кыргызстана - всего шесть участников. Они, представляясь сотрудниками банка, убеждали потерпевших перевести деньги на их счета. Затем выводили их из страны», - добавил министр.

Однако, как отметил М. Ахметжанов, в большинстве случаев мошенники звонят из-за рубежа, используя подменные абонентские номера. В основном полицией устанавливаются дропперы – лица, обналичивающие деньги. Но организаторы остаются за рубежом.

«Поэтому мы тесно взаимодействуем с коллегами из стран СНГ. Также с операторами связи поставили технический заслон. Уже заблокированы 5,5 млн звонков с подменных абонентских номеров. Пользуясь случаем, хочу обратиться к гражданам быть бдительными и соблюдать меры безопасности при обращении с персональными данными», - подытожил министр.