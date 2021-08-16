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Громкая музыка в салоне авто: считается ли нарушением дорожного движения в Казахстане

16 Августа 2021 11:40
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Громкая музыка в салоне авто: считается ли нарушением дорожного движения в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Считается ли нарушением дорожного движения громкая музыка в салоне автомобиля? На этот вопрос ответил заместитель председателя Комитета административной полиции МВД РК Жандос Мураталиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Является ли нарушением слишком громкая музыка в салоне автомобиля, которая слышна на больших расстояниях? Она отвлекает, как самих водителей меломанов, так и окружающих, не дает услышать предупредительные сигналы других автомобилей и указания сотрудников полиции, что может привести к ДТП», - прозвучал вопрос от представителя СМИ.

Жандос Мураталиев ответил, что согласно правилам дорожного движения, реализация прав одних участников дорожного движения не должна нарушать права других участников.

«То есть, все участники дорожного движения обязаны создавать безопасные условия для дорожного движения своими взаимовежливыми действиями, не создавать препятствия другим участникам дорожного движения. В случае выявления таких фактов гражданам предлагаю сделать фото-видео фиксацию правонарушения. Потом можно сообщить в Комитет административной полиции или набрать номер 102», - прокомментировал заместитель председателя Комитета административной полиции РК.


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Автор:

Арайлым Мұрат

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