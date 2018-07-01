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Гризманн и Модрич номинированы на звание лучшего игрока года по версии ФИФА

25 Июля 2018 05:40 205
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Гризманн и Модрич номинированы на звание лучшего игрока года по версии ФИФА

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Нападающий сборной Франции и «Атлетико» Антуан Гризманн и полузащитник сборной Хорватии и «Реала» Лука Модрич вошли в число претендентов на звание лучшего игрока года по версии Международной федерации футбола (ФИФА), передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ФИФА.

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Также в список вошли португальский нападающий Криштиану Роналду («Реал», Испания), бельгийские полузащитники Эден Азар («Челси», Англия), Кевин Де Брюйне («Манчестер Сити», Англия), английский нападающий Гарри Кейн («Тоттенхэм», Англия), французский нападающий Килиан Мбаппе (ПСЖ, Франция), аргентинский нападающий Лионель Месси («Барселона"», Испания), египетский нападающий Мохаммед Салах («Ливерпуль», Англия), французский защитник Рафаэль Варан («Реал», Испания).

Церемония вручения наград ФИФА пройдет 24 сентября в Лондоне.

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Ключевые слова: Спорт,
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