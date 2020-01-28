Грипп вместо коронавируса выявлен у детей из Кокшетау, ездивших в Китай

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – В Акмолинской области по результатам анализов у двух детей, госпитализированных после поездки в Китай, выявлен грипп типа А, наличие коронавирусной инфекции не подтвердилось, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В управлении здравоохранения Акмолинской области сообщили, что по результатам анализа областным департаментом контроля качества безопасности товаров и услуг у пациентов Многопрофильной областной детской больницы выявлен грипп типа А, наличие коронавирусной инфекции не подтвердилось.

Ранее врачи сообщали, что сегодня, 28 января, в Многопрофильную областную детскую больницу госпитализированы двое детей, двух и пяти лет, с признаками ОРВИ средней степени тяжести.

«В связи с тем, что с 6 по 21 января семья находилась на отдыхе в Китае (остров Хайнань), у пациентов взяты анализы на наличие коронавирусной инфекции. У родителей и старшего ребенка признаков ОРВИ нет, мама находится в больнице по уходу за детьми», - рассказали в ведомстве.

Напомним, главный санитарный врач страны Жандарбек Бекшин сегодня отметил, что в Акмолинской области госпитализирована семья в связи с тем, что они тоже побывали в Китае. У всех у них признаки ОРВИ.