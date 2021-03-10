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    11:52, 10 Март 2021 | GMT +6

    Грипп в этом эпидсезоне еще не зарегистрировали - санврачи СКО

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области с начала эпидемиологического сезона у 19 546 человек выявили острую респираторную вирусную инфекцию, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В прошлом эпидсезоне, на 25 февраля 2020 года, зарегистрировали более 22,5 тысячи случаев ОРВИ и 288 случаев гриппа.

    В пресс-службе департамента санитарно-эпидемиологического контроля сообщили, что вирус гриппа в нынешнем эпидсезоне еще не регистрировали. Тем не менее, санитарные врачи рекомендуют соблюдать профилактические меры.

    «Грипп – это острое инфекционное заболевание, поражающее верхние дыхательные пути, передающееся воздушно-капельным путем. Причиной гриппа является не ослабление иммунитета и не переохлаждение, а особый вирус – вирус гриппа. Источником заражения при гриппе является больной человек. Для того чтобы предотвратить попадание вируса в дыхательные пути, нужно часто мыть руки, промывать носовые ходы после пребывания в общественных местах и пользования общественным транспортом», - отметили в департаменте.

    Инкубационный период гриппа составляет от нескольких часов до 10 дней, в среднем - два дня.

    Повышение температуры при гриппе обычно возникает в первые часы заболевания. Для гриппа характерна сильная лихорадка с температурой до 40°С и даже выше. Слабость, ломота в теле могут быть первым признаком начинающейся болезни. Заложенность носа, чихание, ощущение першения в горле – частые начальные симптомы заболевания. Насморк, кашель появляются чуть позже, кашель сначала сухой, «раздирает» трахею и бронхи, но при этом ничего не откашливается. Постепенно он становится влажным, с отхождением мокроты.

    «Эффективным средством от гриппа является вакцинация. Своевременная вакцинация снижает заболеваемость гриппом в несколько раз, смягчает течение болезни, сокращает ее длительность, предотвращает осложнения. Помимо самой вакцинации рекомендуется повышать защитные силы организма: заниматься физической культурой, правильно питаться, своевременно и достаточно отдыхать, принимать витаминно-минеральные комплексы. Стараться избегать близких контактов с людьми с гриппоподобными симптомами, регулярно проветривать помещение, проводить влажную уборку, избегать как переохлаждений, так и перегревания», - рекомендовали санврачи.

    При заболевании гриппом необходимо оставаться дома, вызвать врача. Максимально избегать контактов с другими членами семьи, носить медицинскую маску, соблюдать правила личной гигиены.


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