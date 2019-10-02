Грипп: кампания по вакцинации горожан началась в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С 1 октября в столице начинается кампания по иммунизации жителей против гриппа. Акимат уже закупил 100 тысяч доз вакцин, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата.

Горожане из группы риска будут привиты бесплатно в поликлинике по месту прикрепления или выездными прививочными бригадами, акиматом закуплено 100 тысяч доз вакцины «Гриппол плюс» производства России.

Жители, желающие привиться на платной основе, могут обратиться в прививочные кабинеты городских поликлиник или частных медицинских центров, их перечень приведен на страничке Facebook Департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг города Нур-Султан.

Вакцинацией будут охвачены 7210 медицинских работников, 33789 детей (состоящие на диспансерном учете и часто болеющие старше 6 месяцев), 370 детей закрытых учреждений (дом ребенка, коррекционная школа интернат, детский дом, детская деревня), 270 человек медико-социальных учреждений (дома престарелые), 6 000 женщин во втором или третьем триместре беременности, 52 361 человек с хроническими заболеваниями, болезнями сердечно-сосудистой системы и органов дыхания.

«Так как вирус гриппа ежегодно мутирует невозможно один раз переболеть и получить пожизненный иммунитет. Приобретенный в предыдущем году противогриппозный иммунитет не спасает от вируса гриппа этого года. Поэтому необходимо ежегодно получать прививку только вакциной текущего года производства. Иммунитет формируется через 14 дней и сохраняется в течение всего сезона (12 месяцев). Рекомендуемый период вакцинации – октябрь и ноябрь», - сообщил руководитель Департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг города Нур-Султан Садвакас Байгабулов.

Важно знать – вирус гриппа легко передается воздушно-капельным путем от инфицированного человека при кашле или чихании, а также через предметы общего пользования (ручки двери, кнопки лифта, поручни автобуса, бумажные деньги, рукопожатия).

Большинство ОРВИ протекают относительно легко, но грипп отличается тяжелой клинической картиной – температура тела 39-40С, сильный озноб, кашель, общая слабость, насморк, сильные головные боли, а также боль и ломота в мышцах и суставах.