Грин Макс Select – первый зеленый коктейль с суперфудами от Herbalife Nutrition

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Herbalife Nutrition выводит на рынок уникальный растительный продукт, состоящий из 14 растительных ингредиентов и суперфудов – листовых зеленых овощей, проростков злаков, водорослей, семян и корнеплодов, передает МИА «Казинформ».

Инновационная новинка содержит натуральные компоненты и отвечает запросам приверженцев вегетарианства и ЗОЖ.

Грин Макс Select – это итог пятилетнего труда команды биотехнологов-разработчиков, куда вошли ученые и эксперты Европы и Китая. Прежде, чем приступить к его производству, было протестировано 10 версий уникальных рецептур и найдена лучшая формула «14 в 1» с содержанием таких растительных ингредиентов как шпинат, кейл, брокколи, ростки пшеницы, ростки ячменя, зеленые водоросли спирулина и хлорелла, экстракт календулы, имбирь, куркума, порошок льна, овсяные и яблочные пищевые волокна.

Зелень богата хлорофиллом, пищевыми волокнами, антиоксидантами, фитонутриентами и сочетанием витаминов и минералов растительного происхождения. По оценкам специалистов, в мире насчитывается от 150 до 200 тысяч съедобных растений. Однако большинство потребителей не получает необходимого количества растительной пищи. ВОЗ рекомендует минимум 5 порций разнообразных фруктов и овощей в день, что соответствует 400 г (*1 порция – 80 г) .

Каждая порция коктейля Грин Макс Select, созданного из 69 г свежей зелени в качестве исходного сырья, превышает дневную норму зелени в рационе человека. Формула содержит только натуральные ароматизаторы и не содержит консервантов. Продукт подходит для веганов.

Грин Макс Select является источником пищевых волокон и мощного антиоксиданта лютеина, который способствует поддержке здорового зрения. Кроме того, зеленый коктейль – это настоящая находка для тех, кто заботится о собственном долголетии.

Узнайте больше о ГРИН МАКС Select от его создателей из короткого видео .

Ранее продукт был запущен в России и уже получил премию GLAMOUR BEST OF BEAUTY. В ближайшее время новинка также появится в Украине, Монголии и в ряде стран СНГ.



