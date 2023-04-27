Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Спорт

Григорий Ломакин  завершил выступления на турнире в Тбилиси

Редактор:  
Ринат Дусумов
27 Апреля 2023, 22:27
Григорий Ломакин  завершил выступления на турнире в Тбилиси Фото: olympic.kz

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Теннисист из Казахстана Григорий Ломакин сыграл матч второго круга на хардовом турнире одиночного разряда в грузинском Тбилиси, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Казахстанец провел встречу с местным теннисистом Сабой Пурцеладзе и потерпел поражение в трех сетах с общим счетом 6:4, 6:7, 3:6.

Встреча проходила на стадии 1/8 финала соревнований в Тбилиси. В предыдущем матче казахстанский теннисист одержал победу над другим грузинским спортсменом Георгием Цивадзе в двух сетах.

В парном разряде турнира казахстанский спортсмен играл в паре с Пурцеладзе, но дуэт проиграл на стадии 1/8 финала.


Спорт   Теннис  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Судья Верховного суда Дана Токмурзина освобождена от должности
Судья Верховного суда Дана Токмурзина освобождена от должности
Бывшая узница концлагеря получит 1 млн тенге ко Дню Победы в Атырауской области
Бывшая узница концлагеря получит 1 млн тенге ко Дню Победы в Атырауской области
Трудоспособных мужчин стало меньше в Актюбинской области
Трудоспособных мужчин стало меньше в Актюбинской области
Казахстанские каратисты выиграли чемпионат Японии
Казахстанские каратисты выиграли чемпионат Японии
Мурат Умралеев назначен акимом Шынгырлауского района ЗКО
Мурат Умралеев назначен акимом Шынгырлауского района ЗКО
Ремонтировать, а не выбрасывать: в Евросоюзе обсуждают закон о ремонте техники
Ремонтировать, а не выбрасывать: в Евросоюзе обсуждают закон о ремонте техники
Казахстан примет чемпионат Азии по боксу в июле
Казахстан примет чемпионат Азии по боксу в июле
Сотрудничество в авиационной сфере обсудили Премьер-Министр РК и глава компании TAV Airports Holding
Сотрудничество в авиационной сфере обсудили Премьер-Министр РК и глава компании TAV Airports Holding
Неблагоприятные метеоусловия будут в двух крупных городах Казахстана
Неблагоприятные метеоусловия будут в двух крупных городах Казахстана