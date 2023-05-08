Григорий Ломакин завершил выступление на «челленджере» в Праге

ПРАГА. КАЗИНФОРМ - Казахстанский теннисист Григорий Ломакин (935-е место в рейтинге ATP) неудачно выступил на «челленджере» в Праге (Чехия). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

В первом раунде квалификации Ломакин встретился с немцем Рудольфом Меллекером (307-е место) и уступил ему в двух сетах — 3:6, 3:6. Таким образом, Григорий Ломакин не смог выйти в основную сетку и закончил выступление на турнире в одиночном разряде.

В парном разряде Ломакин в дуэте с украинцем Олегом Приходько сыграет против пары Виталий Сачко (Украина) / Марек Генгель (Чехия).

Призовой фонд «челленджера» в Праге составляет 73 000 евро. Победитель заработает 9 880 евро и получит 75 рейтинговых очков.