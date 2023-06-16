Григорий Ломакин  вышел в полуфинал турнира в Тегеране

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанский теннисист Григорий Ломакин в дуэте с россиянином Егором Агафоновым вышел в полуфинал «челленджера» в Тегеране (Иран) в парном разряде, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

В 1/4 финала Ломакин и Агафонов встретились с российским дуэтом Александр Чепик / Денис Клок и победили его в двух сетах — 6:3, 7:6. В полуфинале Григорий Ломакин и Егор Агафонов сыграют с турками Дженгизом Аксу и Гёкберком Саритасом.

Добавим, что казахстанец и россиянин посеяны на турнире в Тегеране в парном разряде под первым номером. Что касается их будущих соперников, то они имеют третий номер посева. Призовой фонд «челленджера» составляет 15 000 долларов.