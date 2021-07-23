Григорий Ломакин вышел в полуфинал «Челленджера»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Григорий Ломакин в дуэте с украинцем Алексеем Крутых в ¼ финала одолели чисто казахстанскую пару Данила Озерного и Достанбека Ташбулатова со счетом 6:2, 6:1 на турнире Zhanibek Challenger 80 President's Cup 2021. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ФТК.

За матч, который длился 49 минут, Ломакину/Крутых удалось реализовать два брейк-пойнта из шести возможных при трех двойных ошибках.

«Очень доволен тем, как здесь выступаю. Не всегда получалось удачно играть на домашних турнирах, и вот сегодня я впервые вышел в полуфинал таких крупных соревнований. Несмотря на счет, это был очень напряженный матч, я нервничал. Завтра нас ждет серьезное испытание, предстоит сыграть с первыми сеянными - Полански и Стаховским. Будем сражаться!» - сказал в послематчевом интервью Григорий.

Еще одна казахстанская пара - Тимур Хабибулин и Бейбит Жукаев - уступила как раз-таки Петру Полански (Канада) и Сергею Стаховскому (Украина) – 4:6, 2:6. /

К сожалению, Жукаеву и в одиночном разряде не удалось пройти на турнире дальше - сегодня он проиграл россиянину Андрею Кузнецову – 2:6, 5:7.











