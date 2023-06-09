Григорий Ломакин  вышел в финал турнира в Тегеране

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанский теннисист Григорий Ломакин провел полуфинальный матч на грунтовом турнире ITF парного разряда в Тегеране (Иран), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Казахстанец в паре с российским спортсменом Егором Агафоновым встретился на корте с дуэтом Бориса Зголы (Польша) и Григорием Шебекиным (Россия). Матч закончился победой казахстанско-российского тандема в двух сетах с общим счетом 6:4, 6:4.

Таким образом, Ломакин и Агафонов вышли в финал турнира в Тегеране, где встретятся с победителем матча Алек Бекли (ЮАР)/Корай Кирчи (Турция) — Эрик Арутюнян (Беларусь)/Даниэль Ибрагимов (Россия).