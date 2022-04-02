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    14:01, 02 Апрель 2022 | GMT +6

    Григорий Ломакин вышел в финал Челленджера

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    БОГОТА. КАЗИНФОРМ - Уроженец города Темиртау отлично выступает на турнире в Колумбии. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Оlympic.kz.

    В полуфинале казахстанец в дуэте с украинцем Олегом Приходько обыграл первых сеянных соревнования (129-й в мире и 108-й), а в прошлом 71 и 49 ракеток мира Николаса Баррьентоса (Колумбия)/Мигеля Анхеля Рейес Варелу (Мексика) - 6:3, 7:6 (7:3).
    В решающей игре Григорию и Олегу будет противостоять латиноамериканский дуэт Луис Мартинес (Венесуэла) и Кристиан Родригес (Колумбия).


    Фото: olympic.kz



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