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Григорий Ломакин выиграл второй матч за день на турнире в Индии

Ринат Дусумов
4 Апреля 2023, 22:02
Григорий Ломакин выиграл второй матч за день на турнире в Индии Фото: sports.kz

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанский теннисист Григорий Ломакин сыграл матч первого круга на хардовом турнире парного разряда в индийском городе Ченнай, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Казахстанец в паре с испанским теннисистом Давидом Перес Сансом сыграл с индийским дуэтом Тушар Мадан — Джагмет Сингх и одержал победу в двух сетах с общим счетом 6:0, 6:3.

Встреча проходила на стадии 1/8 финала соревнований. На предыдущем турнире в Майсуре Григорий также потерпел поражение в первой встрече.

В одиночном разряде индийского турнира казахстанский спортсмен утром сегодняшнего дня вышел во второй круг.


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