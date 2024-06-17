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    15:41, 17 Июнь 2024 | GMT +6

    Григорий Ломакин выиграл шестой титул серии ITF в сезоне

    Григорий Ломакин
    Фото: ФТК

    Казахстанец Григорий Ломакин три недели подряд побеждает в парном разряде турниров категории ITF M15 в Тунисе, передает агентство Kazinform со ссылкой на Федерацию тенниса Казахстана.

    На этот раз Григорий вместе с россиянином Егором Агафоновым в финале обыграли Сарайва Дос Сантоса (Бразилия)/Криса Ван Вика (ЮАР) 6:3, 6:3. Это уже 28-й титул в карьере уроженца Темиртау в парном разряде под эгидой Международной федерации тенниса.

    На этой неделе Ломакина ждет еще один турнир в Тунисе.

    Теги:
    Спорт спортсмены Казахстана Теннис
    Ринат Дусумов
    Автор
    Ринат Дусумов
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