Григорий Ломакин выиграл шестой титул серии ITF в сезоне

Казахстанец Григорий Ломакин три недели подряд побеждает в парном разряде турниров категории ITF M15 в Тунисе, передает агентство Kazinform со ссылкой на Федерацию тенниса Казахстана.

На этот раз Григорий вместе с россиянином Егором Агафоновым в финале обыграли Сарайва Дос Сантоса (Бразилия)/Криса Ван Вика (ЮАР) 6:3, 6:3. Это уже 28-й титул в карьере уроженца Темиртау в парном разряде под эгидой Международной федерации тенниса.

На этой неделе Ломакина ждет еще один турнир в Тунисе.