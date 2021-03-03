Григорий Ломакин в дуэте с украинцем вышел в четвертьфинал теннисного турнира в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Украинско-казахстанский дуэт Владислав Манафов - Григорий Ломакин без борьбы вышел в четвертьфинал теннисного турнира в Нур-Султане, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Федерацию тенниса Казахстана (ФТК).

В Федерации сообщили, что украинско-казахстанский дуэт Владислав Манафов - Григорий Ломакин без борьбы вышел в четвертьфинал. Противостоять им должны были индиец Нсриам Баладжи и словенец Блаж Рола, но травма одного из соперников не позволила им выйти на корт.

Матч второго круга будет играть Тимофей Скатов. Путевку в четвертьфинал он оспорит с австрийцем Себастьяном Офнером.

Затем сыграют обладатели wild card в парном разряде - казахстанец Достанбек Ташбулатов и Сергей Фомин из Узбекистана. Им будет противостоять четвертый сеянный тандем турнира - канадцы Петр Полански/Брайден Шнур.

Победитель Forte Challenger 100 Александр Недовесов начинает путь за новым трофеем. Теперь уже с другим напарником - сербом Виктором Троицки. Они постараются сломить сопротивление россиян Яна Бондаревского/Алибека Кочмазова.

Еще один наш игрок Дмитрий Попко в паре с грузином Александром Метревели сыграют против японца Татцума Ито и британца Райана Пенистона.

В заключительном матче игрового дня второй раз за день выступит Тимофей Скатов. Но теперь уже в тандеме с финном Отто Виртаненым. Им предстоит сразиться с россиянами Богданом Бобровым и Евгением Донским.