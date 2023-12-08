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    01:25, 08 Декабрь 2023 | GMT +6

    Григорий Ломакин в драматичном матче пробился в полуфинал турнира в Египте

    Григорий Ломакин
    Фото: Sports.kz

    Казахстанский теннисист Григорий Ломакин провел второй матч на хардовом турнире серии ITF парного разряда в Шарм-эль-Шейхе (Египет), передает агентство Kazinform со ссылкой на Sports.kz.

    Г. Ломакин в паре со спортсменом из Украины Вадимом Урсу провел встречу против сербско-российского дуэта Борис Бутулия — Савелий Иванов и одержал победу в трех сетах с общим счетом 6:1, 5:7, 10:6.

    Игра состоялась на стадии четвертьфинала турнира.

    25-летний казахстанcкий спортсмен на данный момент располагается на 304-ой строчке мирового рейтинга парного разряда АТР (Ассоциация теннисистов-профессионалов), а украинский теннисист занимает 1042-ю позицию.

    Теги:
    Спорт спортсмены Казахстана Теннис
    Ринат Дусумов
    Автор
    Ринат Дусумов
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