Григорий Ломакин в драматичном матче пробился в полуфинал турнира в Египте

Казахстанский теннисист Григорий Ломакин провел второй матч на хардовом турнире серии ITF парного разряда в Шарм-эль-Шейхе (Египет), передает агентство Kazinform со ссылкой на Sports.kz.

Г. Ломакин в паре со спортсменом из Украины Вадимом Урсу провел встречу против сербско-российского дуэта Борис Бутулия — Савелий Иванов и одержал победу в трех сетах с общим счетом 6:1, 5:7, 10:6.

Игра состоялась на стадии четвертьфинала турнира.

25-летний казахстанcкий спортсмен на данный момент располагается на 304-ой строчке мирового рейтинга парного разряда АТР (Ассоциация теннисистов-профессионалов), а украинский теннисист занимает 1042-ю позицию.