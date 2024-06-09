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    18:23, 08 Июнь 2024 | GMT +6

    Григорий Ломакин стал чемпионом турнира в Тунисе

    Григорий Ломакин
    Фото: Sports.kz

    Казахстанский теннисист Григорий Ломакин сыграл финальный матч на хардовом турнире серии ITF парного разряда в тунисском Монастире, передает агентство Kazinform со ссылкой на Sports.kz.

    Спортсмен из Казахстана в паре с бразильским теннисистом Пауло Андре Дос Сантосом встретился на корте с немецко-британским дуэтом Никлас Шнель — Маркус Уолтерс и одержал победу в трех сетах с общим счетом 4:6, 6:2, 10:8.

    25-летний спортсмен из Казахстана, который располагается на 323-й строчке мирового рейтинга парного разряда АТР (Ассоциация теннисистов-профессионалов), на недавнем турнире Монастире также стал чемпионом соревнований в паре с россиянином Ильей Симакиным.

    Теги:
    Спорт спортсмены Казахстана Теннис
    Ринат Дусумов
    Автор
    Ринат Дусумов
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