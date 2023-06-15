Григорий Ломакин  пробился в четвертьфинал турнира в Тегеране

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Теннисист из Казахстана Григорий Ломакин сыграл матч второго круга на грунтовом турнире ITF одиночного разряда в иранском Тегеране, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Ломакин провел встречу с индийским теннисистом Караном Сингхом (797-я ракетка мира) и одержал победу в двух сетах с общим счетом 6:2, 7:6 (8:6).

Данная игра проходила на стадии 1/8 финала соревнований в иранской столице. В следующем раунде казахстанец сыграет с российским теннисистом Денисом Клоком.

25-летний Григорий на данный момент располагается на 933-й строчке мирового рейтинга АТР (Ассоциация теннисистов-профессионалов).