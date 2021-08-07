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Григорий Ломакин одержал победу на турнире серии ITF в парном разряде

7 Августа 2021 20:25
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Григорий Ломакин одержал победу на турнире серии ITF в парном разряде

ТЕЛАВИ. КАЗИНФОРМ - Казахстанец в дуэте с россиянином Яном Бондаревским в финале турнира серии ITF M15 парного разряда в грузинском Телави одолел Дениса Клока (Россия) и Олега Приходько (Украина) – 6:4, 3:6, 10:6, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана.

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Победа в Грузии принесла нашему спортсмену четвертый титул в парном разряде в нынешнем сезоне и 11-й в карьере.

«Для нас с Яном это уже третий совместный титул. Он для меня очень важен, потому что каждая победа в паре на вес золота, чтобы можно было играть на «Челленджерах». Был рад снова играть здесь. Три года назад, именно в Грузии, я завоевал своё первое чемпионство в парном разряде, поэтому эта страна для меня особенная. Огромное спасибо всем, кто поддерживал меня», - отметил Ломакин.

Там же в Телави еще один казахстанец Достанбек Ташбулатов не смог выйти в решающую стадию одиночного разряда, уступив в полуфинале всё тому же Яну Бондаревскому со счетом 1:6, 1:6.


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#Спорт   #Теннис  
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