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Григорий Ломакин  не сумел пробиться в четвертьфинал турнира в Боснии и Герцеговине

Редактор:  
Ринат Дусумов
25 Мая 2023, 14:44
Григорий Ломакин  не сумел пробиться в четвертьфинал турнира в Боснии и Герцеговине Фото: sports.kz

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанский теннисист Григорий Ломакин провел первый матч на грунтовом турнире ITF парного разряда в Брчко (Босния и Герцеговина), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Казахстанец в паре с российским спортсменом Кириллом Киватцевым сыграл с боснийско-марокканским дуэтом Азиз Кияметович — Адам Мундир и потерпел поражение в трех сетах с общим счетом 3:6, 7:5, 7:10.

Встреча проходила на стадии 1/8 финала боснийского турнира.

25-летний казахстанский теннисист на данный момент занимает 242-ю строчку рейтинга парного разряда АТР (Ассоциация теннисистов-профессионалов).


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