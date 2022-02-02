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Грибную ферму на грант акима открыла жительница Темиртау

2 Февраля 2022 23:44
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Грибную ферму на грант акима открыла жительница Темиртау

ТЕМИРТАУ. КАЗИНФОРМ – Жительница Темиртау Раимгуль Базарбек получила грант акима Темиртау и открыла ферму по выращиванию шампиньонов. Бизнесвумен решила участвовать в программе поддержки малого предпринимательства, изначально веря в свой успех, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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Развитие сельского хозяйства является приоритетным направлением. Идею с грибной фермой комиссия по распределению грантов оценила по достоинству.

«Давно хотела заняться бизнесом, но нужны были средства. Заинтересовало выращивание грибов. Изучили с супругом множество статей в интернете, исследовали рынок Караганды и Темиртау. Когда составляли бизнес-проект, получилось, что это рентабельное дело. Срок окупаемости очень короткий. Думаю, из-за таких качеств и выиграла грант на миллион тенге. Средств хватило только на оборудование. В работе помогает супруг Тiлеген. У нас семейный бизнес», – рассказала Раимгуль Базарбек.

Предприниматели выращивают шампиньоны. По их словам, это очень капризный гриб. В арендованном помещении семья предпринимателей высадила пять тонн грибов. Первый урожай был собран через 33 дня. Даже профессионалы были удивлены, что бизнесменам из Темиртау понадобилось так мало времени. Обычно грибы растут 45 дней. Что касается реализации, то продукцию охотно берут овощные павильоны, рестораны и кафе.

С первых оборотных средств грибоводы собираются оборудовать вторую камеру на 10 тонн. Проектная мощность двух камер составит 20 тонн шампиньонов в год.

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#Бизнес   #Карагандинская область   #Экономика  
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Автор:

Агата Мухамеджанова

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