Грибы и ягоды запретили собирать в Баянаульском нацпарке

Собирать грибы и ягоды на территории Баянаульского национального парка сейчас опасно для здоровья. Территорию обрабатывают химикатами против саранчи. Запрет временный, передает корреспондент агентства Kazinform.

Запрет на сбор грибов и ягод, а также на выпас скота действует на тех участках, где проведена обработка. Причина в том, что пестициды опасны для человека.

- На территории Баянаульского ГНПП в период с 31 мая по 15 июня будет проведена химическая обработка против саранчи пестицидами, особо опасными для здоровья человека и животных, и водных источников. Место проведения: Баянаульский, Аксанский, Торайгырский сельский округ, на участках Баянаульского, Жасыбайского подразделений (Ұңғыма, Көшет, возле «Казавиалесохрана» Баянаульской авиабазы, Жамбак, Кемпиртас, Айманбулак на территории Баянаульского ГНПП). Напоминаем, что после проведения химической обработки на обрабатываемых участках в течение 30 дней не допускается сбор ягод и грибов, выпас скота, - предупредили в акимате Баянаульского района Павлодарской области.

По информации отдела государственной инспекции по защите растений, в этом году площади химических обработок против саранчи в Павлодарской области выросли в пять раз, до 116 тысяч гектаров. Наибольшую плотность заселения по итальянскому прусу специалисты отмечают как раз в Баянаульском районе.

За счет областного бюджета против нестадных саранчовых в Прииртышье обработают около 100 тысяч гектаров земель госзапаса и сельхозформирований. Еще 16 тысяч гектаров обработают против итальянского пруса. Эти работы финансирует уже республиканский бюджет.

По словам Елены Бегимовой, руководителя отдела госинспекции по защите растений, увеличение площадей обработок обусловлено биологическим подъемом вредителя. Этот процесс в развитии стадных саранчовых вредителей происходит раз в шесть лет. Также этому способствовали погодные условия за последние три года, ранняя и сухая весна, жаркое лето.