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    01:05, 15 Февраль 2021 | GMT +6

    Грецию засыпало снегом

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    НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - Северные и центральные районы Греции покрыты снегом. Холодный фронт «Медея» принёс в страну осадки, морозы и сильный ветер, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Euronews.

    На дорогах снежные заносы и гололёд. В некоторых районах из соображений безопасности запретили движение большегрузных автомобилей. Водителям пришлось ночевать в кабинах. Десятки фур скопились и на границе, со стороны Болгарии.

    Муниципальные службы выбиваются из сил, стараясь расчищать улицы и автотрассы. Власти призывают граждан не выходить из дома без необходимости. Но многие пользуются случаем и отправляются на прогулку.

    В районе Кавалы снег дошёл до берега, засыпав причалы и лодки. Но некоторым непогода не помешала купаться в море.

    Сейчас холодный фронт смещается на юг к Кипру. По словам метеорологов, такая погода продержится ещё неделю.


    Теги:
    Погода Происшествия Мировые новости Греция
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