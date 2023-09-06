Греция вводит ограничение на посещение Акрополя

АФИНЫ. КАЗИНФОРМ - Власти Греции вводят ограничение на количество посещений Афинского Акрополя, одной из самых известных достопримечательностей страны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на CNN.

Количество посещений будет ограничено до 20 тысяч в день. При этом сайт по бронированию будет отслеживать посещаемость, и обеспечивать почасовую систему слотов.

В августе, в интервью греческой радиостанции Real FM, министр культуры Греции Лина Мендони заявила, что в настоящее время Акрополь ежедневно посещают до 23 000 человек, назвав это «огромным числом».

Сайт работает до 20:00. По словам Мендони, большинство посетителей предпочитают посещать объект в утренние часы, создавая тем самым «проблемы для сайта, посетителей и персонала, которые пытаются вместить такое большое количество людей».

Цель нововведения в том, чтобы новая система, которая в настоящее время только тестируется и, скорее всего, будет официально работать с апреля 2024 года, позволит решить проблему переполненности и гарантировать безопасность и долговечность памятника.

Древний Акрополь, построенный на скалистом холме в V веке до нашей эры, хранит на своей территории исторические руины, здания и артефакты, самым известным из которых является храм Парфенон, посвященный богине Афине.

На сайте ЮНЕСКО отмечается, что это место и его памятники «образуют величайший архитектурный и художественный комплекс, завещанный миру греческой древностью».

Ранее этим летом Акрополь закрыли для туристов из-за резкого повышения температуры на фоне аномальной жары в Европе.

С апреля новая система бронирования будет также применяться к другим археологическим объектам Греции, которые работают с электронными билетами.