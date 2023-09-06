РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    03:35, 06 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Греция вводит ограничение на посещение Акрополя

    None
    АФИНЫ. КАЗИНФОРМ - Власти Греции вводят ограничение на количество посещений Афинского Акрополя, одной из самых известных достопримечательностей страны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на CNN.

    Количество посещений будет ограничено до 20 тысяч в день. При этом сайт по бронированию будет отслеживать посещаемость, и обеспечивать почасовую систему слотов.

    В августе, в интервью греческой радиостанции Real FM, министр культуры Греции Лина Мендони заявила, что в настоящее время Акрополь ежедневно посещают до 23 000 человек, назвав это «огромным числом».

    Сайт работает до 20:00. По словам Мендони, большинство посетителей предпочитают посещать объект в утренние часы, создавая тем самым «проблемы для сайта, посетителей и персонала, которые пытаются вместить такое большое количество людей».

    Цель нововведения в том, чтобы новая система, которая в настоящее время только тестируется и, скорее всего, будет официально работать с апреля 2024 года, позволит решить проблему переполненности и гарантировать безопасность и долговечность памятника.

    Древний Акрополь, построенный на скалистом холме в V веке до нашей эры, хранит на своей территории исторические руины, здания и артефакты, самым известным из которых является храм Парфенон, посвященный богине Афине.

    На сайте ЮНЕСКО отмечается, что это место и его памятники «образуют величайший архитектурный и художественный комплекс, завещанный миру греческой древностью».

    Ранее этим летом Акрополь закрыли для туристов из-за резкого повышения температуры на фоне аномальной жары в Европе.

    С апреля новая система бронирования будет также применяться к другим археологическим объектам Греции, которые работают с электронными билетами.


    Теги:
    Туризм Мировые новости Греция
    Сейчас читают
    Сегодня, 16:00
    Казахстан добивается суверенного равенства стран в МАГАТЭ
    Сегодня, 15:20
    Обязательно к посещению: куда сходить в Боровом
    Сегодня, 14:58
    Три офицера Нацгвардии получили ранения на полигоне в Жамбылской области
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!