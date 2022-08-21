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    20:10, 20 Август 2022 | GMT +6

    Греция спустя 12 лет вышла из-под надзора кредиторов

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    АФИНЫ. КАЗИНФОРМ - Страны-кредиторы ЕС сняли режим «усиленного надзора» над экономикой Греции, введенный в рамках программы помощи после кризиса 2010 года. Это означает, что Афины больше не обязаны ежеквартально открывать государственные финансы для международного аудита. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Euronews.

    С таким решением связывают надежды правительства Кириакоса Мицотакиса на более широкие возможности в бюджетном регулировании и борьбе с новыми кризисными явлениями.

    «Последние три года на деле стали ответом на испытания предшествовавших 12 лет. Они уводят нас прочь от того, что мы пережили. Они выковали наше самосознание. Они призывают двигаться дальше вместе, вооружившись правдой и реальными решениями, а не ложью и отрицанием. На этом пути быть и ошибки, но сам он определенно не ошибочен», - заявил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис.

    Греция запросила помощь ЕС в апреле 2010 из-за угрозы банкротства. С тех пор Афины получили три пакета финансовой поддержки и были вынуждены ввести по требованию кредиторов жесткие меры экономии. Официально о преодолении последствий кризиса было объявлено в 2018. Кредиты должны быть погашены до 2070 года.


    Теги:
    Общество Экономика Мировые новости Греция
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