Греция предложила провести на своей земле чемпионат мира по Қазақ күресі в 2021 году

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Вице-президент Всемирной федерации по «Қазақ күресі» Пекос Феодорос предложил в 2021 году в Греции провести чемпионат мира и чемпионат Европы по Қазақ күресі, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Вице-президентами Всемирной федерации по «Қазақ күресі» были избраны Пекос Феодорос из Греции и Сонг Джианлинг из КНР.

Новоизбранный вице-президент Пекос Феодорос выступил с предложением провести чемпионат мира по в своей стране. «Я выражаю благодарность за оказанное доверие. Руководство нашей страны согласно провести чемпионат мира и Европы по Қазақ күресі в 2021 году у нас в Греции. Думаю, вы тоже поддержите нашу инициативу «, - сказал Пекос Феодорос.Напомним, в столице прошел Международный конгресс Всемирной федерации «Қазақ күресі» с участием представителей ближних и дальних зарубежных стран.В ходе конгресса президент федерации Алик Шпекбаев представителям 27 стран предложил кандидатуру Досхана Жолжаксынова на пост Почетного президента федерации, а Баделхана Камалханулы на пост первого вице-президента федерации. 27 представителей зарубежных стран единогласно поддержали предложенные кандидатуры.