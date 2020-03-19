Греция передала олимпийский огонь Японии

АФИНЫ. КАЗИНФОРМ - Греция передала олимпийский огонь Японии. Церемония состоялась на Панафинейском стадионе в Афинах. Все действо прошло без зрителей - действуют жесткие правила профилактики распространения коронавируса, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

В эстафете огня приняли участие олимпийские чемпионы Катерина Стефаниди и Лефтерис Петрунис, которые и зажгли алтарь. Не смогли стать частью события японские атлеты - они записали видеообращние. Также организаторы не стали проводить театральное действо.

По официальной информации, на стадион вышли только две жрицы, которые после короткой эстафеты огня передали его президенту Олимпийского комитета Греции и члену МОК Спиросу Капралосу, а тот - представителю оргкомитета Токио 2020 Наоко Имото.

Отметим, что теперь огонь начнет свой путь непосредственно в место проведения Игр - Токио. Олимпиада должна состояться с 24 июля по 9 августа.