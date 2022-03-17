Гражданскому обществу есть что сказать в обсуждении нацпроектов – Ирина Терентьева

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Высокое доверие Касым-Жомарта Токаева к гражданскому обществу отметила председатель Гражданского Альянса Акмолинской области Ирина Терентьева. Своим мнением о Послании Президента страны общественный деятель поделилась с корреспондентом МИА «Казинформ».

«На сегодня каждый вопрос, озвученный Президентом, напрямую имеет отношение к гражданскому сектору. Пережив вместе январские события этого года, моральную усталость и ожидания изменений, мы все пришли к пониманию, что государство нуждается в идеях и видении гражданского общества на любое развитие событий для дальнейшего строительства Нового Казахстана. Многое прозвучало, что дает второе дыхание и желание двигаться дальше рука об руку обществу с государством уже не только декларативно, но и поступательно», - отметила общественный деятель.

Как считает спикер, была озвучена стратегия развития РК с опорой на гражданское общество, и к этому можно отнести главный посыл Президента: окончательный переход от суперпрезидентской формы правления к президентской республике с сильным Парламентом. Равность условий для партий, по мнению И. Терентьевой, приведёт к балансу развития политических сил в государстве. Появляется альтернатива в кадровых вопросах при назначении акимов.

«Ведь не секрет, что предсказуемость назначений в последние годы очень сильно подрывала доверие общества к власти. Очень важно установление предельных размеров пожертвований в избирательные фонды с целью недопустимости влияния отдельных лиц. Это снимет социальное напряжение, так как экономическое и социальное неравенство очень сильно влияют на настроения общества в электоральный период. Придание законам о прокуратуре и уполномоченном по правам человека статуса конституционных законов даёт надежду на то, что права человека будут защищены на местном уровне и не будут доводиться, как крайняя мера достижения справедливости, до Конституционного суда. Это уже позволяет быть более уверенными в справедливости законов и судебных органов и повлечёт за собой поток людей, осознающих права и свободы, прописанные в нашем главном законе страны», - поделилась И. Терентьева.

По словам общественного деятеля, исключение из Конституции смертной казни не только приближает нас к цивилизованному миру, но и дает основной посыл нашему населению, взрослым и детям, что государство в принципе не может лишать жизни человека. И этот вопрос сегодня актуален в мире как никогда.

«И, безусловно, важно то, что общественные обсуждения всех нацпроектов и стратегических документов будут проходить с участием экспертов и НПО. Давно есть что сказать гражданскому обществу. Ведь затем по этим правилам нам предстоит жить вместе. И это делается частично уже сегодня. Как пример, активное обсуждение проекта закона «Об общественном контроле». Мы в процессе. И жизнь становится всё интереснее»,- резюмировала председатель Гражданского Альянса Акмолинской области.