Гражданский штаб по борьбе с пандемией поддержал санитарные требования по допуску сотрудников очного формата работы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Гражданский штаб по борьбе с пандемией коронавируса в Казахстане «Ел үшін егілемін» провел онлайн заседание круглого стола «Санитарные правила о допуске на работу вакцинированных и не вакцинированных сотрудников: правовые аспекты защиты прав работников, бизнеса и потребителей», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Гражданский штаб.

В обсуждении приняли участие юристы, международные эксперты в области права, а также представители крупнейших компаний недропользователей, промышленных предприятий, банковского сектора, Министерства Здравоохранения РК.

Серик Беркамалов, юрист, председатель столичного филиала Казахстанского Союза юристов, член Гражданского штаба, отметил, что вводимый нормативно-правовой акт в первую очередь учитывают права тех людей, кто имеет медицинские отводы от вакцинации, поскольку обществу необходимо защитить их безопасность формированием коллективного иммунитета за счет скорейшей иммунизации.

«Данный акт не может быть рассмотрен в одностороннем порядке, как нарушающий права тех граждан, кто отказывается от вакцинации без основательных медицинских причин, так как они имеют возможность еженедельно представлять результаты ПЦР теста для выявления среди них инфицированных, для дальнейшего предупреждения распространения вируса на рабочих местах», - сказал Серик Беркамалов.

Айжан Есмагамбетова, председатель Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения РК прокомментировала применение новых правил для компаний в сфере недропользования и крупных промышленных предприятий.

«В случае необходимости расширения списка видов деятельности компаний, к которым применяются данные требования, заинтересованным предприятиям необходимо обратиться в местные территориальные управления санитарно-эпидемиологического контроля для включения их в список. Вопрос централизованного регулирования санитарных требований допуска сотрудников по промышленным компаниям выносится на обсуждение в дальнейшем, так как в регионах различная обстановка по уровню вакцинации среди населения и методы применяются соответствующие. В целом же, Казахстану необходимо для достижения коллективного иммунитета как минимум 11, 4 миллиона привитых от COVID-19 граждан, на данный момент количество таких граждан приближается к 8 миллионом, что говорит о необходимости скорейшей иммунизации еще 4 миллионов граждан страны. Но, так как вирус постоянно мутирует, нам необходимо ускорится, если мы хотим вернутся к нормальной жизни», - сказала Айжан Есмагамбетова.