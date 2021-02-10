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    13:42, 10 Февраль 2021 | GMT +6

    Гражданский альянс готов помогать в реализации добрых дел во благо народа Казахстана – Бану Нургазиева

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Гражданский альянс готов оказывать помощь в реализации добрых дел во благо народа Казахстана. Таким мнением поделилась Президент Гражданского альянса Казахстана Бану Нургазиева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Очень радует, что 30-летие Независимости начинаем с таких добрых, хороший мероприятий. На самом деле, присоединяюсь ко всем словам выступающих. Мы всегда гордились тем, что были открыты, щедры и гостеприимны и всегда заботились о людях, живущих рядом», - отметила президент Гражданского альянса Казахстана в ходе проведения общественного мероприятия, приуроченного к «Марафону добрых дел».

    По ее словам, Марафон приведет к замечательным показателям.

    «Наш Альянс действует во всех регионах страны. И сегодня он превращается в офис добрых дел. Именно там будет проводиться координация всех хороших дел. НПО – мост между государственными органами и населением, бизнес-сообществом. Люди, нуждающиеся в социальной поддержке, получают ее. Этот год покажет героев. Эта работа даст свои плоды. Гражданский альянс готов оказывать помощь в реализации добрых дел во благо народа Казахстана», - заключила Бану Нургазиева.


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