Гражданская позиция или обязательство: что думают казахстанцы о вакцинации

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – По последним данным Министерства здравоохранения РК свыше 5 млн 785 тысяч человек привились двумя компонентами вакцины от коронавируса. В главном мегаполисе страны горожане тоже активно идут прививаться. В Нур-Султане действует более 80 прививочных пунктов в поликлиниках и торгово-развлекательных центрах. С раннего утра до поздней ночи медики готовы помочь жителям столицы привиться. Процесс вакцинации и как жители города относятся к прививке корреспонденты МИА «Казинформ» увидели своими глазами.

Мы посетили четыре прививочных пункта столицы, расположенные в торгово-развлекательных центрах «Хан шатыр», «Керуен», «Абу-Даби Плаза», «MEGA Silk Way».

На нулевом этаже «Хан шатыра» расположился небольшой прививочный пункт. Здесь можно привиться российской вакциной «Спутник V» и китайской вакциной «Vero Cell». Объяснить о ходе вакцинации врачам помогают волонтеры. Они подсказывают, как заполнять анкету, куда пройти дальше, где зона ожидания. По их словам, каждый день люди по-разному приходят прививаться.

«Пока прошла только неделя, как я работаю здесь. Перед тем как трудоустроиться, стажируемся. Мы просто помогаем людям заполнять анкету, отвечаем на их вопросы. Я вакцинирована «Спутником V». Второй компонент только получу. Поддерживаю кампанию по вакцинации. Все же сейчас получают. Сегодня допустим мало людей, а в понедельник было много. Как только набирается пять человек, прививаются российской вакциной. Для китайской вакцины Vero Cell нужно набрать двух людей», - рассказала волонтер.

У волонтеров разное расписание работы, посменное. А в целом прививочные пункты работают с 10:00 утра до 22:00 вечера.

Сегодня среди желающих привиться большинство молодежи. Кто-то пришел по надобности, а некоторые молодые люди добровольно решили вакцинироваться.

«Сама решила получить вакцину. Я студентка. Коронавирусом не болела», - коротко ответила девушка, пожелавшая остаться анонимом.

«Пришел за вторым компонентом вакцины. Нормально отношусь к вакцинации. Всю жизнь, последние сто лет получаем вакцину. Пришел получить Vero Cell. У них порядок в этом вопросе, все-таки все этапы испытания, наверное, прошли. В данном вопросе больше верю китайской вакцине», - рассказал Бауыржан.

Жительница столицы Жумагул Бегулина готовится к заслуженному отдыху – скоро выйдет на пенсию. Женщина решила довериться российской вакцине.

«Сегодня пришла получить второй компонент российской вакцины «Спутник V». Успешно получила первую дозу, побочных эффектов не было, не почувствовала. Слышала, что вакцина по-разному действует на людей, некоторые после вакцинации чувствуют недомогание. У меня все хорошо протекало. Надеюсь, что и на этот раз так все будет, сейчас жду очередь», - поделилась Жумагул Бегулина.

Прививочный пункт развернут на базе двух поликлиник: №7 и №10. Гульзада Сагымбаевна работает здесь с апреля. Еще в феврале она привилась двумя компонентами вакцины. К слову, именно она ставит здесь укол людям. Желающие привиться любят ее за «золотые ручки».

«Население активно прививается. В запасе около 200 доз вакцин. Люди положительно относятся к вакцинации, многие уже осознают важность прививки. Добровольно приходят получить вакцину, кого-то отправляют с работы. Когда принимаю пациентов, многие рассказывают, что боятся. А после получения вакцины наоборот выражают благодарность. Говорят: «спасибо большое, мы даже ничего не почувствовали, у вас золотые руки». Мы просим их остаться в зоне наблюдения на 30 минут. А после они уже спокойно могут покинуть прививочный пункт», - поделилась медсестра городской поликлиники №7 Гульзада Сагымбаевна.

Дальше мы отправились посмотреть ход вакцинации в торгово-развлекательном центре «Керуен». Прививочный пункт здесь расположился на втором этаже. Посетителям доступны вакцины «Спутник V», «Vero Cell» и «QazVac».

«На ресепшене выдаем анкету. Они заполняют их. Пациентам выдаем талон. Затем в большом зале ждут очереди для получения вакцины. После этого терапевт осматривает посетителей, опрашивает анамнез, осматривает общее состояние, измеряет температуру, давление. В это время регистратор вносит все данные в базу. Только потом пациент идет в пункт вакцинации», - рассказала менеджер торгового центра.

Отметим, что этот прививочный пункт развернут на базе поликлиники медицинской организации «Салауатты Астана». Здесь расположены две медицинские бригады.

С нами побеседовала ответственный врач по иммунопрофилактике Майкамал Есильбаева.

«Есть спрос на этот пункт вакцинации. Постоянно есть желающие. У нас есть прививочный кабинет для получения первой дозы, также для второго компонента. Есть зал ожидания, регистраторы помогают нам. Народ доволен. С 25 августа привилось около 1000 человек первым компонентом, 540 - вторым компонентом», - поделилась врач.

По ее словам, посетители отдают предпочтение больше китайской вакцине.

«У нас также есть патриоты, которые хотят только казахстанской вакциной привиться. Вакцины в достаточном количестве. 1700 доз получили казахстанской вакцины, около 2 тысяч – китайской. Вакцины поступают еженедельно по два раза. Выезжаем все со склада, соблюдается холодовая цепь. Помещаются вакцины в холодильники», - пояснила Майкамал Есильбаева.

Как отметила врач, вакцинированным вручают памятку. Медики объясняют, что в течение трех дней могут быть побочные эффекты, куда следует обращаться в таких случаях и врачи дают номера телефонов, чтобы жители обращались по всем волнующим вопросам.

В ходе нашего визита в прививочный пункт, мы случайно заметили солиста театра оперы и балета «Астана Опера» Беимбета Танарыкова.

«Пришел получить первый компонент вакцины. Добровольно привился российской вакциной. Чтобы обезопасить себя и окружающих, людям следует прививаться. Нужно защитить близких, коллег, друзей. Коллеги тоже активно прививаются», - рассказал артист.

У нас завязался разговор с жителем Нур-Султана, который получил первый компонент вакцины.

«Коронавирусом не болел. В январе сдавал тест на антитела. Мне сказали, что у меня есть антитела, иммунитет хороший. Но ввиду обстоятельств решил привиться. Мое окружение тоже активно получает вакцину. Сегодня привьюсь китайской вакциной. Вакцину же не из пустого места создали. Все доказано, изучено, поэтому верю в эффективность вакцины», - отметил Руслан.

Следующий пункт – торгово-развлекательный центр «Абу-Даби Плаза». Здесь тоже доступны вакцины Спутник, Vero Cell (Sinopharm) и QazVac.

«Перед получением вакцины пациент заполняет анкету, проходит обследование у врача-терапевта. Порой бывает так, что, несмотря на желание привиться, с медицинской точки зрения им не разрешают. Уже шестой месяц ставлю прививки людям от коронавируса. Рабочий день начинается с 10:00 утра до 22:00 вечера», - рассказала медсестра Жанерке Жайлауова.

«Добровольно привиться, а то каждую неделю 7 тысяч тенге уходит на прохождение ПЦР-теста. Вакцинация же работает в принципе, иммунитет будет. Знакомые подсказали, что меньше всего побочных эффектов от китайской вакцины, поэтому привился ею. Друзья, знакомые переболели, но не обследовались, через два дня им стало лучше», - рассказал столичный житель Арман.

«Мы еще не болели коронавирусом. Сегодня получил второй компонент вакцины», - отметил друг Армана.

Также нам удалось побеседовать с жительницей столицы, которая со временем изменила свое отношение к вакцине.

«Вначале, конечно, было страшно: что за вакцина, для чего вообще она нам нужна. Вроде у меня иммунитет хороший, гриппом практически не болею. Занимаюсь спортом, веду здоровый образ жизни. С одной стороны думала, зачем мне эта вакцина нужна, с другой стороны была боязнь. А потом благодаря СМИ изменила свое решение. Смотрела новости, читала, смотрела видео в You Tube. Потом сколько видов вакцин появилось, о каждом виде прочитали, изучили, так решились привиться. Раньше же мы ставили вакцины в детстве. Это такая же прививка. Видимо время пришло, что она теперь такая необходимая нам раз уж идет такая инфекция. Прежде чем сделать прививку прочитала про каждую и поняла, что Vero Cell более мягкая», - поделилась жительница столицы Айгуль.

Своим мнением по поводу вакцины поделился житель Нур-Султана Саян.

«Положительно отношусь к вакцинации. Переболел коронавирусом в бессимптомной форме. Прививаюсь китайской вакциной. Особо не выбирал вакцину. Раз надо, то нужно прививаться. Друзья почти все привились», - высказался Саян.

Большое количество желающих вакцинироваться заметили в торгово-развлекательном центре «MEGA Silk Way». Здесь в наличии тоже несколько видов вакцин.

«По первому компоненту есть вакцины «Спутник V», «Vero Cell» и «QazVac», по второму компоненту - «Спутник V», «Vero Cell» и «QazVac» и «Sinovac». Люди приходят по-разному. В выходные людей меньше, чем в будние дни. Транспорт не ездит, запускают только по зеленому статусу. У нас получают анкету, заполняют ее, потом проходят регистратуру и направляются в зал ожидания к терапевту. После направляют уже на вакцинацию», - рассказал менеджер ТРЦ Ержан.

Вместе с менеджерами и медиками здесь работают около 20 человек. Здесь развернута медицинская бригада городской поликлиники №4.

Медсестра городской поликлиники №4 Акзере Турганбай недавно устроилась на работу, молодой специалист. Однако заметно, как она быстро адаптировалась к работе.

«Работаю тут два дня. Я молодой специалист. В этом году окончила учебу. Прошла стажировку, устроилась здесь на работу. За эти два дня желающих привиться много. Люди хорошо переносят вакцину. Побочных эффектов не замечаем. Прививаю вторым компонентом. После получения вакцины они остаются на наблюдение. Сюда приходит много желающих привиться. С раннего утра до позднего вечера прививаются люди. Они интересуются тем, какая реакция может быть после получения вакцины, мы стараемся им все объяснить», - отметила Акзере Турганбай.

«Из моего окружения многие получили вакцину. Боимся заболеть коронавирусом, поэтому лучше привиться. Выбрала российскую вакцину. Читаем статьи об этом», - рассказала жительница столицы Сауле.

«Получаю первый компонент вакцины. Сейчас вышел новый штамм. Есть статистика о том, что люди сложно переносят болезнь, есть последствия. Те, кто вакцинирован, соответственно легче переносят. Меньше влияния на здоровье, поэтому решился привиться. К тому же на работе тоже требуют привиться. Работаю в нефтяной сфере. Чтобы миновать карантин и распространение вируса, решил привиться. Поэтому вакцинация нужна. В коллективе 60% сотрудников вакцинировались», - поделился Ануар.

Столичный житель Омарбек Калтаев тоже долго раздумывал над получением вакцины.

«Проблема не в том, что я сомневался, думал, какой же вакциной привиться. Так мой выбор пал на «Спутник». В семье все привились кроме меня. Мне не хотелось тянуть время, играть со здоровьем нельзя. В целом считаю своим гражданским долгом привиться. Сейчас чувствую себя хорошо, никаких побочных эффектов не замечаю», - отметил он.

Ранее заместитель председателя комитета санитарно-эпидемиологического контроля Минздрава РК Зауре Ахметова рассказала, как проходит медосмотр перед вакцинацией. Также она пояснила, сколько человек заразилось коронавирусом после вакцинации в Казахстане.