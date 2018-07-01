Гражданская панихида по Денису Тену состоится и в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 21 июля в 10.00 в спорткомплексе «Барыс-Арена» состоится гражданская панихида в память прославленного фигуриста, заслуженного мастера спорта, бронзового призера Олимпийских игр 2014 года Дениса Тен, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Об этом сообщает пресс-служба Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства культуры и спорта РК

Сообщается, что гражданская панихида пройдет с участием спортивного сообщества, заслуженных спортсменов и тренеров, а также жителей города Астаны. Мероприятие будет проходить параллельно с панихидой, проводимой в Алматы.

19 июля днем в Алматы один из самых одаренных и уважаемых спортсменов страны, любимец публики и настоящий патриот Денис Тен был ранен ударом ножа в бедро. Врачи боролись за его жизнь. Но спасти Дениса не смогли.

Смерть Дениса Тена стала шоком для всего Казахстана. Глава государства выразил соболезнования семье нашего прославленного спортсмена. Президент ISU Ян Дайкема назвал известие о смерти Тена шокирующим.