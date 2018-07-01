Настройки пользователя
Настройки пользователя
+7 (701) 759 90 19 Лента
Астана: 30 °С
Алматы: 32 °С
USD 346.68 EUR 404.02
RUB 5.47 CNY 51.15
Скачать

Гражданская панихида по Денису Тену проходит в Алматы

21 Июля 2018 10:07 853
Поделиться:
Гражданская панихида по Денису Тену проходит в Алматы

  АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Гражданская панихида по Денису Тену началась в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме

Бауыржан Байбек выразил слова соболезнования родным Дениса Тена в письме
С громкими аплодисментами алматинцы проводили Дениса Тена в последний путь В посольстве РК в Японии люди выстроились в очередь, чтобы почтить память Дениса Тена

Люди проходят к постаменту на арене дворца спорта имени Балуана Шолака, где расположен гроб с телом Дениса Тена и прощаются с тем, кого любила вся страна. Алматинцы несут цветы, портреты и выражают соболезнование родным спортсмена. 

Планируется выступление министра культуры и спорта Арыстанбека Мухамедиулы, представителей Акимата города, заслуженных деятелей спорта и родных Дениса Тена. 

На панихиде присутствует известный казахстанский боксер Геннадий Головкин. 


Гражданская панихида по Денису Тену проходит в Алматы


Гражданская панихида по Денису Тену проходит в Алматы

Напомним, 19 июля казахстанский чемпион по фигурному катанию Денис Тен скончался от ножевых ранений в больнице. В этот день, он застал двоих, снимавших у его машины боковые зеркала. У них завязалась потасовка, где он получил удары ножом в ногу. 


Гражданская панихида по Денису Тену проходит в Алматы
Гражданская панихида по Денису Тену проходит в Алматы

Гражданская панихида по Денису Тену проходит в Алматы
Гражданская панихида по Денису Тену проходит в Алматы
Гражданская панихида по Денису Тену проходит в Алматы
Гражданская панихида по Денису Тену проходит в Алматы

Гражданская панихида по Денису Тену проходит в Алматы
Гражданская панихида по Денису Тену проходит в Алматы
Гражданская панихида по Денису Тену проходит в Алматы
Гражданская панихида по Денису Тену проходит в Алматы
Гражданская панихида по Денису Тену проходит в Алматы
Гражданская панихида по Денису Тену проходит в Алматы
Гражданская панихида по Денису Тену проходит в Алматы


Гражданская панихида по Денису Тену проходит в Алматы
Гражданская панихида по Денису Тену проходит в Алматы



Гражданская панихида по Денису Тену проходит в Алматы






Видео: Александр Павский

Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Денис Тен,
Поделиться:

Автор:

Майя Тенизбаева

Загрузка...
...
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
Тасмаганбетова Гульжан
954-047
rusred@inform.kz
Архив