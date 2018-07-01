Гражданская панихида по Денису Тену проходит в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Гражданская панихида по Денису Тену началась в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Люди проходят к постаменту на арене дворца спорта имени Балуана Шолака, где расположен гроб с телом Дениса Тена и прощаются с тем, кого любила вся страна. Алматинцы несут цветы, портреты и выражают соболезнование родным спортсмена.



Планируется выступление министра культуры и спорта Арыстанбека Мухамедиулы, представителей Акимата города, заслуженных деятелей спорта и родных Дениса Тена.



На панихиде присутствует известный казахстанский боксер Геннадий Головкин.















Напомним, 19 июля казахстанский чемпион по фигурному катанию Денис Тен скончался от ножевых ранений в больнице. В этот день, он застал двоих, снимавших у его машины боковые зеркала. У них завязалась потасовка, где он получил удары ножом в ногу.































































Видео: Александр Павский