Гражданская панихида по Денису Тену проходит в Алматы
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Гражданская панихида по Денису Тену началась в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Люди проходят к постаменту на арене дворца спорта имени Балуана Шолака, где расположен гроб с телом Дениса Тена и прощаются с тем, кого любила вся страна. Алматинцы несут цветы, портреты и выражают соболезнование родным спортсмена.
Планируется выступление министра культуры и спорта Арыстанбека Мухамедиулы, представителей Акимата города, заслуженных деятелей спорта и родных Дениса Тена.
На панихиде присутствует известный казахстанский боксер Геннадий Головкин.
Напомним, 19 июля казахстанский чемпион по фигурному катанию Денис Тен скончался от ножевых ранений в больнице. В этот день, он застал двоих, снимавших у его машины боковые зеркала. У них завязалась потасовка, где он получил удары ножом в ногу.
Видео: Александр Павский
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