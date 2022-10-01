Гражданская авиация Казахстана в 2021 году достигла 84% соответствия требованиям ИКАО

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Генеральный секретарь Международной организации гражданской авиации (ИКАО - подразделение ООН) высоко оценил внедрение европейской модели регулирования гражданской авиации Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Комитета гражданской авиации МИИР РК.

В рамках 41-й сессии Ассамблеи ИКАО казахстанская делегация во главе с председателем Комитета гражданской авиации Талгатом Ластаевым провела встречу с Генеральным секретарем ИКАО г-ном Хуан Карлосом Салазар с участием директора Европейского и Североатлантического (EUR/NAT) регионального бюро ИКАО г-на Николя Ралло, в ходе которой доложены принимаемые меры по повышению безопасности полетов.

Генеральный секретарь ИКАО высоко оценил и поддержал внедрение с 2017 года в Казахстане европейской модели регулирования гражданской авиацией и, отметив, что это является передовым и одним из наиболее эффективных подходов в мире, который полностью соответствует стандартам безопасности ИКАО.

Господин Салазар выразил благодарность за приверженность Казахстана стандартам и рекомендуемой практике ИКАО и отметил прогресс нашей страны по результатам валидационной оценки в 2021 в 84 % соответствия требованиям ИКАО.

Генеральный секретарь ИКАО и Директор Европейского и Североатлантического (EUR/NAT) регионального бюро ИКАО поблагодарили за активное участие Казахстана в 41-й Ассамблеи и мероприятиях, проводимых региональным бюро ИКАО.

В свою очередь главой казахстанской делегации Талгатом Ластаевым была выражена инициатива: создать представительство авиационных властей Казахстана в штаб-квартире ИКАО для совместной работы и обмена опытом, которая была активно поддержана руководством ИКАО.

В ходе встречи казахстанская сторона, учитывая опыт посещения Казахстана предыдущими двумя Генеральными секретарями ИКАО, пригласил господина Салазара посетить Казахстан с официальным визитом в ближайшее время. Генеральный секретарь принял данное предложение и проинформировал, что с удовольствием посетит Казахстан в удобное для обеих сторон время.