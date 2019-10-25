Гражданская авиация Казахстана переходит на британскую модель регулирования полетов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Запущен совместный проект Британского агентства гражданской авиации и Авиационной администрации Казахстана по переходу на британскую модель регулирования, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ААК.

Специалисты UKCAAi совместно с казахстанскими сотрудниками авиационной администрации начали проводить законодательный обзор отрасли гражданской авиации к соответствию международным стандартам регулирования гражданской авиации, подготовку включения нормативов EASA/ЕС в нормативные акты AAK, а также правовой структуры надзора за безопасностью полетов, пунктам и требованиям Чикагской конвенции, модели Великобритании и т.д.

Об этом рассказали представители авиационных структур двух стран на специальной пресс-конференции в городе Нур-Султан.

«Данное сотрудничество позволит АО «Авиационная администрация Казахстана» повысить компетентность и квалификацию своих сотрудников, а также перенять лучший опыт зарубежных экспертов. Взаимодействие с авиационными властями Великобритании ускорит переход Казахстана на международную лучшую практику госрегулирования авиационной отрасли, а также поможет в достижении своей цели максимально поднять свой уровень соответствия безопасности полетов высоким требованиям ИКАО», - подчеркнул генеральный директор Авиационной администрации Казахстана Питер Гриффитс.

Для старших руководителей авиационной администрации представлены обзоры стратегических целей, бизнес-факторов, способствующих изменениям, составлены дорожные карты, а также модели обслуживания и возможностей для корректирования, текущего и будущего организационного взаимодействия.

Роб Эрскайн, руководитель международных операции по азиатско-тихоокеанскому региону CAAi, отметил:

«Запуск проекта AAK / UK CAA на этой неделе поддерживает институциональные реформы Первого Президента Нурсултана Назарбаева в области гражданской авиации, которые позволят повысить эффективность управления воздушным транспортом государства для повышения привлекательности воздушного транзита через Казахстан. Это будет сделано с помощью модели, ориентированной на UK CAA и EASA (шаг 68 Плана нации). Целью этого первоначального визита является развитие регулирующих отношений между партнерами в AAK и UK CAA для участия в обсуждениях по авиационной стратегии, операционной модели, первичному законодательству, организационной работе и кадровому обеспечению. Сбор и анализ данных начнется с информирования нашего понимания существующих обычаев и практики в Казахстане, чтобы обеспечить возможность сравнения с международными авиационными стандартами. UK CAA также обеспечит, чтобы проект был построен на основе информации, полученной на встречах, запланированных в течение недели с поставщиками услуг, включая авиакомпании, аэронавигационные службы и учебные организации».

Напомним, что 7 октября 2019 года в Лондоне заключен Договор между Международным Агентством гражданской авиации (CAAi) и Авиационной администрацией Казахстана об оказании технического содействия по переходу на британскую модель регулирования гражданской авиации. Новая система регулирования будет поддерживать рост авиатранспортного сектора и послужит основой для качественного рывка авиационной отрасли Казахстана.

В течение следующих 12 месяцев эксперты по регулированию Британского агентства гражданской авиации (UK CAA) будут содействовать ААК и анализировать законодательство в Казахстане и предлагать пути дальнейшего включения положений EASA / ЕС и их согласования с моделью Британского агентства гражданской авиации. Второй рабочий процесс будет посвящен организационной структуре AAK и предоставит рекомендации в соответствии с моделью Британского агентства гражданской авиации (UK CAA). Международное Агентство гражданской авиации (CAAi) также проведет анализ потребностей в обучении технического персонала AAK.



