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Гражданку Узбекистана оштрафовали за курение в самолете

21 Июля 2021, 11:46
Гражданку Узбекистана оштрафовали за курение в самолете

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В ходе проверки транспортные полицейские установили 32-летнюю гражданку Республики Узбекистан, которая находясь на борту самолета курила электронную сигарету, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции на транспорте.

«В Линейный отдел полиции в аэропорту г. Алматы поступило сообщение от представителя авиакомпании «Air Astana» о том, что среди пассажиров авиарейса сообщением «Ташкент-Алматы» находится правонарушитель. По прилету женщина-пассажир актом была передана полицейским», - отметил первый заместитель начальника департамента полиции на транспорте Калижан Кобландин.

В отношении нее составлен административный протокол по ч.1-2 ст.441 КоАП РК (Потребление табачных изделий, в том числе электронных систем потребления и жидкостей для них, на борту воздушного судна) и наложен штраф в размере 50 МРП.

Также К. Кобландин отметил, что 15 июля т.г. аналогичные случаи имели место на борту воздушных судов сообщением «Бодрум-Алматы» и «Павлодар-Алматы».

«В этот раз 19 и 36-летниие жительницы г. Алматы и г. Павлодар привлечены к административной ответственности за потребление табачных изделий, в том числе электронных систем потребления и жидкостей для них, на борту воздушного судна по ч.1-2 ст.441 КоАП РК и им наложен штраф в размере по 50 МРП каждому», - резюмировал полковник полиции.

С начала года транспортными полицейскими за различные административные правонарушения к административной ответственности привлечено 2 4 985 граждан, в том числе за нарушение запрета курения – 532 .


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