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Гражданку Турции наказали за использование двойного гражданства

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
19 Февраля 2021, 14:00
Гражданку Турции наказали за использование двойного гражданства

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Транспортными полицейскими привлечена к административной ответственности гражданка Турции за использование двойного гражданства, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции на транспорте.

Сотрудниками Линейного отдела полиции в аэропорту г. Алматы выявлена гражданка 1987 года рождения, с двойным гражданством Республики Казахстан и Турции, прилетевшая авиарейсом «Анталья — Алматы».

В отношении женщины составлен административный протокол по статье ст. 496 ч. 2 КоАП РК (Несообщение в установленные законодательством Республики Казахстан сроки факта приобретения иностранного гражданства ).

По решению Специализированного межрайонного административного суда г. Алматы данная гражданка Турции привлечена к ответственности в виде административного выдворения за пределы РК сроком на 5 лет.

Напомним, с начала текущего года на обслуживаемом участке Д П на транспорте МВД РК было выявлено 3 граждан с двойным гражданством. В том числе граждане Турции - 2, США - 1.


Алматы   Турция   МВД РК  
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