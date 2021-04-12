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Гражданке Конго помогли вернуться на родину транспортные полицейские

12 Апреля 2021, 17:50
Гражданке Конго помогли вернуться на родину транспортные полицейские

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Гражданке Конго помогли вернуться на родину транспортные полицейские, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции на транспорте.

13 августа 2016 года 24-летняя гражданка Демократической Республики Конго Бомбале Лолинго Раисса по приглашению недобросовестного ТОО приехала в Казахстан с визой для осуществления трудовой деятельности. Но из-за коронавирусной пандемии она потеряла работу, кроме того, у нее истек срок действия паспорта и визы. Все это вкупе с отсутствием денег не позволило Бомбале Лолинго Раисса улететь на родину. И она обратилась к сотрудникам миграционной службы Линейного отдела полиции на станции Шымкент с просьбой оказать ей помощь.

Сотрудники транспортной полиции Казахстана при содействии Международной организации по миграции (МОМ) в Алматы оказали гражданке Конго помощь в оформлении документов, приобретении проездного авиабилета на родину.

В свою очередь Раисса поблагодарила всех неравнодушных, в частности, стражей порядка за поддержку и оказанную ей помощь.

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