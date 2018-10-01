Гражданка Узбекистана скончалась в Шымкенте

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Сегодня в 7 утра в газовую службу Шымкента поступило сообщение от дежурного врача о предположительном отравлении угарным газом нескольких человек, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«При обследовании выяснилось, что соединительная труба газового котла на выходе из кухонного помещения отсоединена от дымохода. Кроме того, соединительная труба не плотно соединена с газовым котлом, а тяга в дымоходе отсутствует. Предположительно, отравление СО (угарным газом - прим. авт.) средней степени с госпитализацией получили 4 человека: мужчина 1958 года рождения, женщина 1976 года рождения, подросток 2001 года рождения и девочка 2007 года рождения. Отравление со смертельным исходом получила женщина 1971 года рождения, гражданка Узбекистана. На момент проверки кухонное помещение было использовано как спальная комната и погибшая находилась в этом помещении. Причины обстоятельства выясняются», - сообщили в газовой службе.

Предположительно, причиной неплотного прилегания трубы дымохода стал сильный ветер, который был в городе 15 октября. Поэтому сейчас сотрудники газового хозяйства обращаются ко всем горожанам с просьбой еще раз проверить состояние дымоходов и пригласить специалистов.