Гражданка Украины в Алматы попросила присвоить ей статус беженца

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сотрудниками миграционной службы Департамента полиции на транспорте совместно с Департаментом полиции г. Алматы оказали гражданке Украины содействие в прохождении государственной границы РК через аэропорт г. Алматы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции на транспорте.

«При обращении гражданки Украины сотрудники отдела полиции аэропорта г.Алматы незамедлительно стали оказывать содействие в решении проблемы, возникшей при пересечений границы, вплоть до предоставлении услуги фотографа», - сообщили в пресс-службе.

В настоящее время гражданка Украины в соответствии с Законом Республики Казахстан «О беженцах» обратилась в местный исполнительный орган города Алматы с ходатайством о присвоении ей статуса беженца.