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    16:55, 20 Апрель 2022 | GMT +6

    Гражданка Украины в Алматы попросила присвоить ей статус беженца

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сотрудниками миграционной службы Департамента полиции на транспорте совместно с Департаментом полиции г. Алматы оказали гражданке Украины содействие в прохождении государственной границы РК через аэропорт г. Алматы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции на транспорте.

    «При обращении гражданки Украины сотрудники отдела полиции аэропорта г.Алматы незамедлительно стали оказывать содействие в решении проблемы, возникшей при пересечений границы, вплоть до предоставлении услуги фотографа», - сообщили в пресс-службе.

    В настоящее время гражданка Украины в соответствии с Законом Республики Казахстан «О беженцах» обратилась в местный исполнительный орган города Алматы с ходатайством о присвоении ей статуса беженца.


    Теги:
    Украина Аэропорт Общество мигранты
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