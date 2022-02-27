+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -5 °С
Алматы: 4 °С
USD 428.32 EUR 486.96
RUB 5.65 CNY 67.71
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Гражданка РК рассказала о ситуации в Киеве

27 Февраля 2022 15:40
Поделиться:
Гражданка РК рассказала о ситуации в Киеве

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Гражданка РК Медина Гумерова рассказала о ситуации в Киеве, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Выставка находок сакско-сарматского периода открылась в Атырау
Пробуждение весны: грандиозный гала-концерт представят в театре «Астана балет» Семейный конкурс на самые оригинальные сани провели в Нур-Султане Более 300 массовых спортивных мероприятий проходит ежегодно в Нур-Султане

«Мои деньги заканчиваются, осталось только последние 100 долларов. Мои коллеги помогают мне деньгами на продукты питания. Вчера за продовольствием поехала. Длинная очередь по магазинам и торговым маркетам. В первую очередь, люди скупают хлеб, яйца, молоко и так далее. Я чувствую себя в безопасности только дома, выходить на улицу опасно и страшно», - сказала Медина Гумерова.

Наша соотечественница надеется на помощь Посольства Казахстана в Украине.

«Думаю, что доберусь до родины благополучно. Тяжелая поездка будет. Ведь мне нужно сначала добраться до здания посольства, а выходить на улицу опасно. Далее нужно доехать до границы с Польшей, где не так просто. Сейчас на всей территории Украины ситуация сложная. Я смотрю и наблюдаю за происходящим в стране», - говорит она.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел РК Айбек Смадияров рассказал о предпринимаемых действиях для вывоза казахстанцев с Украины.


Подписывайтесь на наш канал:

#Внешняя политика Казахстана   #МИД РК   #Россия   #Украина   #Общество   #Кризис   #Политика  
Поделиться:

Автор:

Серик Сабеков

Новости по теме
Выставка находок сакско-сарматского периода открылась в Атырау
Пробуждение весны: грандиозный гала-концерт представят в театре «Астана балет»
Семейный конкурс на самые оригинальные сани провели в Нур-Султане
Более 300 массовых спортивных мероприятий проходит ежегодно в Нур-Султане
Популярное
1 Президент Казахстана ответил на добрые пожелания девочки из Жамбылской области
2 Назначен начальник полиции Кордайского района Жамбылской области
3 Почему казахстанцев не вывезли из Украины раньше - ответ МИД РК
4 Спецрепортаж «Алматы. Эпоха Возрождения» покажут на «31 канале»
5 Войска России возобновили продвижение на Украине из-за отказа Киева от переговоров
6 Шужык своим методом: жительница Мангистауской области открыла свое дело
Читайте также
Средства от соревнований по триатлону пойдут на развитие паратриатлонного спорта в Нур-Султане
Соревнования по зимнему триатлону проходят в Нур-Султане
Президент Казахстана ответил на добрые пожелания девочки из Жамбылской области
Назначен начальник полиции Кордайского района Жамбылской области
Почему казахстанцев не вывезли из Украины раньше - ответ МИД РК
Спецрепортаж «Алматы. Эпоха Возрождения» покажут на «31 канале»
Войска России возобновили продвижение на Украине из-за отказа Киева от переговоров
Шужык своим методом: жительница Мангистауской области открыла свое дело
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Сафаргалиева Малика
Сафаргалиева Малика
954-047
rusred@inform.kz

Архив