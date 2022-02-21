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Гражданка Казахстана убита в США – МИД
21 Февраля 2022 18:55
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НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - Гражданка Казахстана убита в США, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел РК.
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«16 февраля в городе Сент-Пол штата Миннесота при невыясненных обстоятельствах убита гражданка Казахстана. По информации, предоставленной местной полицией, наша соотечественница скончалась в собственном автомобиле от пулевого ранения», - прокомментировали в пресс-службе МИД РК.
Полиция ведет расследование по данному инциденту, подозреваемый в совершении преступления арестован. Консул РК находится на постоянной связи с родными погибшей.
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