Гражданка Казахстана погибла в Грузии: полиция возбудила уголовное дело

ТБИЛИСИ. КАЗИНФОРМ - По информации правоохранительных органов Грузии, предоставленной Посольству Казахстана, 5 мая т.г. под окнами одного из домов в г.Тбилиси было обнаружено тело гражданки Казахстана. По предварительным данным, девушка упала с 9-го этажа и скончалась, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МИД РК.

«Грузинская полиция возбудила уголовное дело по подозрению в доведении до самоубийства. Подозреваемый задержан. Иная информация в интересах следствия не разглашается.

Консул Посольства Казахстана в Грузии поддерживает постоянный контакт с семьёй погибшей. Данное дело взято на особый контроль Посольства. Министерство иностранных дел Казахстана оказывает всё возможное содействие в организации доставки тела гражданки РК на родину», - говорится в сообщении.





Фото: kavkazplus.com