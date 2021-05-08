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    21:46, 07 Май 2021 | GMT +6

    Гражданка Казахстана погибла в Грузии: полиция возбудила уголовное дело

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    ТБИЛИСИ. КАЗИНФОРМ - По информации правоохранительных органов Грузии, предоставленной Посольству Казахстана, 5 мая т.г. под окнами одного из домов в г.Тбилиси было обнаружено тело гражданки Казахстана. По предварительным данным, девушка упала с 9-го этажа и скончалась, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МИД РК.

    «Грузинская полиция возбудила уголовное дело по подозрению в доведении до самоубийства. Подозреваемый задержан. Иная информация в интересах следствия не разглашается.

    Консул Посольства Казахстана в Грузии поддерживает постоянный контакт с семьёй погибшей. Данное дело взято на особый контроль Посольства. Министерство иностранных дел Казахстана оказывает всё возможное содействие в организации доставки тела гражданки РК на родину», - говорится в сообщении.



    Фото: kavkazplus.com


    Теги:
    Происшествия, ЧС Грузия Главная МИД РК Правоохранительные органы
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