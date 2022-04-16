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Гражданина Турции судили в Актау

16 Апреля 2022, 15:25
Гражданина Турции судили в Актау

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Санкции на иностранца наложил специализированный суд по административным правонарушениям, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Lada.

По материалам дела, гражданин Турции 17 октября 2021 года прибыл с частным визитом в Актау и до 7 апреля 2022 года находился здесь. Хотя, согласно законодательству, он должен был покинуть страну в положенный срок - граждане Турции могут въезжать в Казахстан на один месяц без визы, если они не планируют работать.

Постановлением суда иностранца признали виновным по части 4 статьи 517 КоАП РК (Нарушение иностранцем или лицом без гражданства законодательства Республики Казахстан в области миграции населения, выразившееся в уклонении от выезда в течение периода, превышающего десять суток после истечения установленного законодательством срока).
Судья вынес вердикт выдворить гражданина Турции из страны.


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