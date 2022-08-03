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Гражданина Китая задержали за попытку незаконно пересечь границу
3 Августа 2022 19:59

Гражданина Китая задержали за попытку незаконно пересечь границу

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Нарушение государственной границы пресекли пограничники 31 июля в Панфиловском районе области Жетісу, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Комитета Национальной безопасности РК.

«Задержан гражданин Китайской Народной Республики, который пытался проникнуть в Республику Казахстан в обход пункта пропуска и в последующем направиться в европейские страны», - сообщили в комитете.

2 августа подразделением Пограничной службы КНБ РК в Карабалыкском районе Костанайской области за нарушение государственной границы задержаны двое граждан Российской Федерации, пытавшиеся скрыться от уголовного преследования на территории Казахстана.

В настоящее время в отношении правонарушителей уполномоченными органами ведутся досудебные расследования.


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