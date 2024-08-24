Гражданина Германии задержали в Астане за нарушение правил поведения в самолете

Сотрудниками линейного отдела полиции в аэропорту города Астаны с авиарейса сообщением Астана — Варшава по акту был снят правонарушитель. Гражданин Германии привлечен к ответственности за нарушение правил поведения на воздушном судне, передает агентство Kazinform со ссылкой на Polisia.kz.

В ходе проверки полицейскими установлен 49-летний гражданин Германии, который, находясь в состоянии алкогольного опьянения, не выполнял требования экипажа.

Задержанный привлечен к административной ответственности за распитие алкогольных напитков или появление в общественных местах в состоянии опьянения и за нарушение правил поведения на воздушном судне. Ему наложен штраф в размере 8 МРП.

В полиции напомнили, что с начала года транспортными полицейскими страны за совершение различных административных правонарушений с воздушного судна сняты 356 граждан, в том числе за распитие алкогольных напитков и появление в общественных местах в пьяном виде — 175, за мелкое хулиганство — 19, за нарушение правил поведения на воздушном судне — 19 лиц и другие.





