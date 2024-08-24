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    23:00, 23 Август 2024 | GMT +6

    Гражданина Германии задержали в Астане за нарушение правил поведения в самолете

    полиция
    Фото: Polisia.kz

    Сотрудниками линейного отдела полиции в аэропорту города Астаны с авиарейса сообщением Астана — Варшава по акту был снят правонарушитель. Гражданин Германии привлечен к ответственности за нарушение правил поведения на воздушном судне, передает агентство Kazinform со ссылкой на Polisia.kz.

    В ходе проверки полицейскими установлен 49-летний гражданин Германии, который, находясь в состоянии алкогольного опьянения, не выполнял требования экипажа.

    Задержанный привлечен к административной ответственности за распитие алкогольных напитков или появление в общественных местах в состоянии опьянения и за нарушение правил поведения на воздушном судне. Ему наложен штраф в размере 8 МРП. 

    В полиции напомнили, что  с начала года транспортными полицейскими страны за совершение различных административных правонарушений с воздушного судна сняты 356 граждан, в том числе за распитие алкогольных напитков и появление в общественных местах в пьяном виде — 175, за мелкое хулиганство — 19, за нарушение правил поведения на воздушном судне — 19 лиц и другие.


    Теги:
    МВД РК Самолет Закон и право Авиация Регионы Казахстана Регионы Полиция Астана
    Гульмира Байзакова
    Автор
    Гульмира Байзакова
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