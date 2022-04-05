Гражданина ФРГ оштрафовали по прилету в Нур-Султан

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Транспортная полиция: Гражданин Германии заплатит свыше 150 тысяч тенге - за курение на борту самолета. Об этом рассказал первый заместитель начальника Департамента полиции на транспорте Калижан Кобландин, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По его словам в Линейный отдел полиции в аэропорту г. Нур-Султан поступило сообщение от представителя авиакомпании «Air Astana» о том, что на борту авиарейса сообщением «Франкфурт-Нур-Султан» находится правонарушитель. По прилету пассажир по акту передан транспортным полицейским.

«В ходе проверки полицейские установили 58-летнего гражданина Германии, который во время полета курил сигарету в туалете воздушного судна», - отметил К. Кобландин.

«В отношении мужчины составлен административный протокол по ч.1-2 ст. 441 КоАП РК (Потребление табачных изделий на борту воздушного судна) и наложен штраф в размере 50 МРП», - резюмировал полковник полиции.

Напомним, что с начала текущего года транспортными полицейскими страны за различные административные правонарушения привлечено к ответственности 12 687 правонарушителей, в том числе, за курения в неустановленных местах 257 лиц.