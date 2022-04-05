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    18:47, 04 Апрель 2022 | GMT +6

    Гражданина ФРГ оштрафовали по прилету в Нур-Султан

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Транспортная полиция: Гражданин Германии заплатит свыше 150 тысяч тенге - за курение на борту самолета. Об этом рассказал первый заместитель начальника Департамента полиции на транспорте Калижан Кобландин, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

    По его словам в Линейный отдел полиции в аэропорту г. Нур-Султан поступило сообщение от представителя авиакомпании «Air Astana» о том, что на борту авиарейса сообщением «Франкфурт-Нур-Султан» находится правонарушитель. По прилету пассажир по акту передан транспортным полицейским.

    «В ходе проверки полицейские установили 58-летнего гражданина Германии, который во время полета курил сигарету в туалете воздушного судна», - отметил К. Кобландин.

    «В отношении мужчины составлен административный протокол по ч.1-2 ст. 441 КоАП РК (Потребление табачных изделий на борту воздушного судна) и наложен штраф в размере 50 МРП», - резюмировал полковник полиции.

    Напомним, что с начала текущего года транспортными полицейскими страны за различные административные правонарушения привлечено к ответственности 12 687 правонарушителей, в том числе, за курения в неустановленных местах 257 лиц.


    Теги:
    Закон и право Транспорт Астана Аэропорт
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