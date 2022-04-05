Гражданина ФРГ оштрафовали по прилету в Нур-Султан
По его словам в Линейный отдел полиции в аэропорту г. Нур-Султан поступило сообщение от представителя авиакомпании «Air Astana» о том, что на борту авиарейса сообщением «Франкфурт-Нур-Султан» находится правонарушитель. По прилету пассажир по акту передан транспортным полицейским.
«В ходе проверки полицейские установили 58-летнего гражданина Германии, который во время полета курил сигарету в туалете воздушного судна», - отметил К. Кобландин.
«В отношении мужчины составлен административный протокол по ч.1-2 ст. 441 КоАП РК (Потребление табачных изделий на борту воздушного судна) и наложен штраф в размере 50 МРП», - резюмировал полковник полиции.
Напомним, что с начала текущего года транспортными полицейскими страны за различные административные правонарушения привлечено к ответственности 12 687 правонарушителей, в том числе, за курения в неустановленных местах 257 лиц.