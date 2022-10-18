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Гражданин Узбекистана семь лет жил в Атырау без документов

Автор:  
Виктор Сутягин
18 Октября 2022, 15:18
Гражданин Узбекистана семь лет жил в Атырау без документов

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Полицейские в Атырау выявили иностранца, который 7 лет находился на территории Казахстана без документов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С 1 октября по 1 ноября 2022 года участковыми инспекторами полиции города Атырау проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Участок». В ходе его проведения был выявлен гражданин Республики Узбекистан 1969 года рождения, который с 2015 года находился на территории города без документов. 53-летний иностранный гражданин помещен в приемник-распределитель управления полиции города Атырау», - сообщили в пресс-службе департамента полиции области.

В настоящее время в отношении иностранца сотрудниками миграционной полиции собраны соответствующие документы. Они будут направлены в суд для принятия законного решения о его дальнейшем нахождении на территории страны или выдворения за ее пределы.


Атырауская область   Борьба с преступностью   Атырау  
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